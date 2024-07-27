Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        YRP'li Geyveli: İnsanlığın en büyük problemi gıda ve barınma

        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, insanlığın en büyük probleminin gıda ve barınma olduğunu belirterek, israfa son verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        YRP'li Geyveli: İnsanlığın en büyük problemi gıda ve barınma
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, insanlığın en büyük probleminin gıda ve barınma olduğunu belirterek, israfa son verilmesi gerektiğini söyledi.

        Yeniden Refah Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Avukat Ebubekir Elmalı, Erzincan İl teşkilatının divan toplantısına katıldı. Erzincan İl Başkanı Ömer İlhak, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve parti yönetimi ile görüşen Geyveli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İnsanlığın iki temel probleminin gıda ve barınma olduğunu belirten Geyveli, “Dünya ilk kurulduğu zaman ilk çağlarda insanların iki temel problemi vardı. Bunlar gıda ve barınma. Peki 21’inci yüzyıla geldik. Şu an insanlığın ve Türkiye’deki en büyük problem nedir desek birincisi gıda, ikincisi barınma. Yani şu an için yeryüzü bir gıda krizinin eşiğinde. Artık beslenmeden bahsedemiyoruz. Karnı doysun yeter. Tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara dayanacak. Dolayısıyla bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıkları devam ederse 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla artık aklımızı başımıza alıp bu noktada üretim ve tüketim alışkanlıkları değiştirip, özellikle de israfa son vermek zorundayız. Araştırmalara göre İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden bir yatağı aç giriyor. Dünyada 795 milyon kişi yatağa aç giriyor. 2050 yılında 1,2 milyar kişi daha yatağı aç girecek. Halbuki şu an için mevcut olan israfa sonlandırırsak 2 milyar insanı doyurma kapasitesine sahip” diye konuştu.

        Milli Görüş’ün adilane paylaşımı getireceğini belirten Geyveli, “Önemli olan ekmeği çok üretmek değil, ekmeği hakça paylaşmaktır. Bizim Millî Görüş’ün ekonomik düzeninde inşallah bunu geldiğimizde hayata geçirerek ekmeği çokça üretmek değil, ekmeği adil bir şekilde bölüşümünü inşallah yeniden milli görüş, yeniden Erbakan’la beraber gerçekleştirmeyi hep beraber göreceğiz” dedi.

        Selçuk Geyveli ile Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Ebubekir Elmalı, Erzincan İl Başkanı Ömer İlhak, Belediye Başkan Adayı Şafak Soy, Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş ve parti yönetimi esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Erzincan'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Erzincan'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Osmanlı vakfının hayır şartı Erzincan'da yerine getirildi
        Osmanlı vakfının hayır şartı Erzincan'da yerine getirildi
        Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
        Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
        Kazada yaşamını yitiren avukat Ezgi, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada yaşamını yitiren avukat Ezgi, son yolculuğuna uğurlandı
        Otomobille TIR çarpıştı; avukat anne öldü, oğlu yaralandı
        Otomobille TIR çarpıştı; avukat anne öldü, oğlu yaralandı