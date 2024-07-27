YRP'li Geyveli: İnsanlığın en büyük problemi gıda ve barınma
YENİDEN Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, insanlığın en büyük probleminin gıda ve barınma olduğunu belirterek, israfa son verilmesi gerektiğini söyledi.
YENİDEN Refah Partisi (YRP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, insanlığın en büyük probleminin gıda ve barınma olduğunu belirterek, israfa son verilmesi gerektiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Avukat Ebubekir Elmalı, Erzincan İl teşkilatının divan toplantısına katıldı. Erzincan İl Başkanı Ömer İlhak, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve parti yönetimi ile görüşen Geyveli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İnsanlığın iki temel probleminin gıda ve barınma olduğunu belirten Geyveli, “Dünya ilk kurulduğu zaman ilk çağlarda insanların iki temel problemi vardı. Bunlar gıda ve barınma. Peki 21’inci yüzyıla geldik. Şu an insanlığın ve Türkiye’deki en büyük problem nedir desek birincisi gıda, ikincisi barınma. Yani şu an için yeryüzü bir gıda krizinin eşiğinde. Artık beslenmeden bahsedemiyoruz. Karnı doysun yeter. Tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara dayanacak. Dolayısıyla bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıkları devam ederse 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla artık aklımızı başımıza alıp bu noktada üretim ve tüketim alışkanlıkları değiştirip, özellikle de israfa son vermek zorundayız. Araştırmalara göre İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden bir yatağı aç giriyor. Dünyada 795 milyon kişi yatağa aç giriyor. 2050 yılında 1,2 milyar kişi daha yatağı aç girecek. Halbuki şu an için mevcut olan israfa sonlandırırsak 2 milyar insanı doyurma kapasitesine sahip” diye konuştu.
Milli Görüş’ün adilane paylaşımı getireceğini belirten Geyveli, “Önemli olan ekmeği çok üretmek değil, ekmeği hakça paylaşmaktır. Bizim Millî Görüş’ün ekonomik düzeninde inşallah bunu geldiğimizde hayata geçirerek ekmeği çokça üretmek değil, ekmeği adil bir şekilde bölüşümünü inşallah yeniden milli görüş, yeniden Erbakan’la beraber gerçekleştirmeyi hep beraber göreceğiz” dedi.
Selçuk Geyveli ile Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Ebubekir Elmalı, Erzincan İl Başkanı Ömer İlhak, Belediye Başkan Adayı Şafak Soy, Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş ve parti yönetimi esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.
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