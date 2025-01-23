Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 441,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.