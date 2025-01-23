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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:23
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 441,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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