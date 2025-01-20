Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kar direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da kar direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kar direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Erzincan’da kar direğine çarpan otomobildeki 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

        N.B’nin (30) kullandığı 67 ABY 385 plakalı otomobil, Refahiye’den Erzincan’a doğru seyir halindeyken Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde kar direğine çarparak yoldan çıktı.

        Kazada yaralanan sürücü N.B ile İ.E. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Erzincanlı akademisyen kitaplaştırdığı sokak oyunlarını yaşatmaya çalışıyor
        Erzincanlı akademisyen kitaplaştırdığı sokak oyunlarını yaşatmaya çalışıyor
        Erzincan, kış turizmiyle 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor
        Erzincan, kış turizmiyle 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor
        Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da ailesinin oturduğu sokağa verildi
        Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da ailesinin oturduğu sokağa verildi
        Erzincan'da insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Erzincan'da insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Erzincan'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Erzincan'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
        Erzincan'da kalp masajıyla kurtarılan 72 yaşındaki hasta taburcu edildi
        Erzincan'da kalp masajıyla kurtarılan 72 yaşındaki hasta taburcu edildi