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        Erzincan'da kalp masajıyla kurtarılan 72 yaşındaki hasta taburcu edildi

        Erzincan'da geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve sağlık ekiplerinin acildeki müdahalesiyle kurtarılan 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:11
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        Erzincan'da kalp masajıyla kurtarılan 72 yaşındaki hasta taburcu edildi
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        Erzincan'da geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve sağlık ekiplerinin acildeki müdahalesiyle kurtarılan 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

        Demirkent Mahallesi'ndeki ikametinde geçen ay aniden rahatsızlanan 2 çocuk babası Rıdvan Ulusoy'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kalbi duran ve kırmızı alana alınan Ulusoy, sağlık ekiplerince yaklaşık 50 dakikalık kalp masajıyla yaşama döndü.

        Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Ulusoy, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

        - "'Kalp masajımızı bitireceğiz' derken Rıdvan amcanın kalbi atmaya başlıyor"

        Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ulusoy'un kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

        Kalbi duran hastaya acilde müdahale edildiğini ifade eden Kuyrukluyıldız, şöyle konuştu:

        "Hastamıza 45 dakika süreyle kalp masajı yapılıyor. 45 dakikanın sonunda aileyi bilgilendirmek için arkadaşlarımız hazırlık yapıyor, hatta aileyi bilgilendiriyorlar. 'Artık son 10 dakika daha fırsat verelim ama ondan sonra eğer kalp atımı dönmezse, kalp masajımızı bitireceğiz' derken Rıdvan amcanın kalbi atmaya başlıyor. Yaklaşık 50 dakikanın sonunda Rıdvan amcanın kalbi atıyor, kalp ritmi geri dönüyor. Anjiyo da yapıldıktan sonra Rıdvan amcamızı 7 Aralık’tan itibaren yoğun bakımda takibe başladık. Bugün de Rıdvan amcayla burada son günümüz. Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı, daha mutlu günlerde ailesiyle beraber, sevenleriyle beraber bir ömür sürer."

        Kuyrukluyıldız, kalp masajının önemine değinerek, "Yapılan kalp masajının etkili olması o süre zarfında beyne kan akışını da sağlamış olduk. Çok şükür kolunda, bacağında hiçbir hareket kaybı olmadan, bilinç fonksiyonlarında hiçbir problem yaşamadan sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu ediyoruz." dedi.

        Hasta Rıdvan Ulusoy ve ailesi de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise kentte vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "112'sinden, acil serviste çalışan arkadaşlarımıza, kardiyoloji servisindeki hocalarımıza, başta başhekimimiz olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Erzincan'da iyi bir sağlık hizmeti verdiğimizi buradan rahatlıkla ifade edebilirim. Bütün personelimiz olağanüstü bir gayretle mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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