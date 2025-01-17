Şehit Salih Ay'ın ismi Erzincan'da ailesinin oturduğu sokağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ismi, Erzincan'da ailesinin oturduğu sokakta yaşatılacak.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Şubat 2024 günü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ay'ın ismi, Erzincan Belediyesi meclis kararıyla ailenin yaşadığı Gölcük Mahallesi'ndeki sokağa verildi, burada dua edildi.

Dua sırasında şehidin annesi Medeha Ay, duygusal anlar yaşadı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, Salih Ay'ın şehadetinin ardından bir okula şehidin ismini verdiklerini hatırlattı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da meclis kararıyla buradaki bir sokağa Salih Ay'ın ismini verdiğini dile getiren Aydoğdu, "Biz bugün rahat bir şekilde evimizde, sokakta, caddede gezebiliyorsak bu şehitlerimiz sayesinde. Duamızı ettik. Tekrar annesine, babasına, amcasına taziyelerimizi ilettik. Allah mekanını cennet etsin. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanı Bekir Aksun'a bu inceliğinden, zarafetinden ve hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, şehidin babası Atilla Ay ve yakınları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.