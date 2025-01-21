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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:27
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 2 iş yeri ve ikamette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler M.R.Y, Y.A, D.K. ve F.U.C. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden M.R.Y, Y.A ve D.K. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", F.U.C. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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