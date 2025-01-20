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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Erzincan'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:36
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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        Erzincan’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 78 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda, C.Ö. ile E.Ö. gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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