Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Erzincan’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullanıcılara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 78 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda, C.Ö. ile E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.