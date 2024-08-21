Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincanlı yönetmen, 'Perseid meteor yağmuru'nu görüntüledi

        ERZİNCAN'daki 'Perseid meteor yağmuru', görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincanlı yönetmen, 'Perseid meteor yağmuru'nu görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN'daki 'Perseid meteor yağmuru', görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Kösen'in uzun pozlama tekniği kullanarak çektiği görüntülerde, meteorların ardında bıraktığı ışık çizgileri ve gökyüzünden geçen uçakların izleri güzel görüntüler oluşturdu.

        Erzincanlı yönetmen Muhammed Kösen, gece karanlığında meteor yağmurunu görüntüledi. 24 Ağustos'a kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile Kösen tarafından kaydedildi. Kösen, bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan'ın farklı bölgelerinde gece boyu çekimler yaptı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Yücebelen köyü Amucak yaylası çekimlere ev sahipliği yaptı. Kösen’in çekimleri sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil olunca güzel kareler ortaya çıktı.

        Perseid meteor yağmurunun, her yıl ağustos aylarında yaşanan ve gece gökyüzünü adeta ışıkla süsleyen bir doğa olayı olduğunu belirten Muhammed Kösen, "Meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküredeki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir. Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur. Çekimlerde kullanılan ekipmanlar ve teknik bilgiler kullanılan ekipmanlar, yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesinde büyük rol oynadı. 1.2 diyafram açıklığı, 10 ve 20 saniye aralığında uzun pozlama süreleri ile çekilen bu fotoğraflar, gece gökyüzünün her bir detayını net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çık...
        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çık...
        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı