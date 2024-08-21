Erzincanlı yönetmen, 'Perseid meteor yağmuru'nu görüntüledi

ERZİNCAN'daki 'Perseid meteor yağmuru', görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Kösen'in uzun pozlama tekniği kullanarak çektiği görüntülerde, meteorların ardında bıraktığı ışık çizgileri ve gökyüzünden geçen uçakların izleri güzel görüntüler oluşturdu.

Erzincanlı yönetmen Muhammed Kösen, gece karanlığında meteor yağmurunu görüntüledi. 24 Ağustos'a kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile Kösen tarafından kaydedildi. Kösen, bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan'ın farklı bölgelerinde gece boyu çekimler yaptı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Yücebelen köyü Amucak yaylası çekimlere ev sahipliği yaptı. Kösen’in çekimleri sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil olunca güzel kareler ortaya çıktı.