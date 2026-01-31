Erzincan'da başıboş gezen cirit atı yakalanıp sahibine teslim edildi
Erzincan'da caddede başıboş dolaşan cirit atını aracıyla bir süre takip eden kişi, hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti.
Kent merkezinde aracıyla seyir halindeki Ensar Çelik, caddede başıboş gezen cirit atını fark etti.
Bir süre aracıyla güvenli şekilde takip eden Çelik, trafiğin uygun olduğu anda atı yakalayarak kontrol altına aldı.
Sakinleştirdiği atı, daha sonra sahibine teslim eden Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
