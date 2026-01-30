Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da gençlerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erzincan'da "Söz Gençlikte" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da gençlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erzincan'da "Söz Gençlikte" programına katıldı.

        Acar, kentteki programları kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile İl Özel İdaresi'ne ait sosyal tesiste bir araya geldi.


        Kentteki Yeraltı Çarşısı'nı da gezen Acar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip hayırlı işler diledi.

        Acar, daha sonra Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan bir kafede düzenlenen "Söz Gençlikte" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Programa, Erzincan Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da konuştu:
        Ekonomik güven endeksi 99,4 değerinde aynı kaldı
        Ekonomik güven endeksi 99,4 değerinde aynı kaldı
        Kemaliye'de İlçe Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Kemaliye'de İlçe Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Norveç'ten gelen deriler Erzincan'da gelenekle buluşuyor
        Norveç'ten gelen deriler Erzincan'da gelenekle buluşuyor
        Son 20 ayda istihdama 1 milyar TL'nin üzerinde destek
        Son 20 ayda istihdama 1 milyar TL'nin üzerinde destek
        2026 yılı yatırım programı: Erzincan'a 138 proje, 38 milyar TL ödenek
        2026 yılı yatırım programı: Erzincan'a 138 proje, 38 milyar TL ödenek