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        Gazilerin rafting heyecanı

        ERZİNCAN'da 19 Eylül Gaziler Gününe özel rafting etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:45
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        Gazilerin rafting heyecanı
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        ERZİNCAN'da 19 Eylül Gaziler Gününe özel rafting etkinliği düzenlendi. Etkinlikte protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları bir araya gelerek kürek çekti.

        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri, gazilerle rafting etkinliğinde bir araya geldi. Erzincan’ın Kemah ilçesi yolu üzerinde bulunan Karasu Nehri Acemoğlu Köprüsü mevkiinde başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren raftingde protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları tarafından 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı. Raftingde protokol üyeleri, gaziler ve rafting sporcuları tarafından ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

        Organizasyon sonrası konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Gazilerin bu etkinlikten keyif almasın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Vali Aydoğdu, "19 Eylül Gaziler günü. Arkadaşlarımız bir farkındalık yapalım dediler. Bugün her botumuzda bir Gazimiz vardı. Onlarla beraber yaklaşık 2,5 saat rafting yaptık. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bizim mutlu olmamızdan çok gerçekten Gazilerimizin mutlu olması bizi çok sevindirdi. Tam şehitlerimizin olduğu köprü de biliyorsunuz orada. Askerlerimiz oraya düşmüşlerdi ve şehit olmuşlardı askeri araçla. Tam orada da güzel bir etkinlik yaptı arkadaşlarımız. 50 metre boyundaki Türk bayrağını bütün arkadaşlarımız ile beraber açtık. Güzel bir etkinlik oldu. Erzincan inşallah su ve doğa sporlarının cazibe merkezi olmasında emin adımlarla ilerliyor. Gaziler Dernek Başkanımıza ve değerli Gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim keyif almamız önemliydi ama bundan daha önemli olan Gazilerimizin mutlu olması, keyif alması, bir terapi gibi olması bizi mutlu etti” dedi.

        Rafting yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, “Bugün sayın valimizin sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz ve derneğimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

        İlk kez rafting yapan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Birkan Yurtyapan, "Maceralı oldu. Valimize arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 70 yaşındayım ilk defa böyle bir heyecana katıldım. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

        18 yaşındaki rafting sporcusu Senanur Mazlum, Gazilerle gurur duyduğunu ifade ederek: “19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gazilerimiz ile birlikte kürek çektik. Çok eğlendik. Suda çok eğlenceli vakit geçirdik. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

        Rafting Rehberi Adem Duman ise yıllardır rafting yaptıklarını ancak en anlamlı olanının Gaziler ile yaptıkları olduğunu belirterek şunları söyledi:

        “O kadar rafting yaptık. Her zaman güzel yapıyoruz ama bu sefer daha güzel ve daha anlamlı oldu. Gazilerimiz de torunları ile rafting yapmanın mutluluğuna vardılar. Dev Türk bayrağı açtık. Rafting de bunu denedik. Güzel olduğuna inanıyorum. Gazilerimizde çok mutlu oldular. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Karasu nehrinde daha güzel raftingler yapmaya devam edeceğiz inşallah."

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