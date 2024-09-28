Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Satmaya kıyamadığı eşyalarla müze açmak istiyor

        ERZİNCAN'daönce ticaret amaçlı sonra hobi olarak aldığı eski eşyaları satmaya kıyamayan Hasan Akın (55), müze açmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satmaya kıyamadığı eşyalarla müze açmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN'daönce ticaret amaçlı sonra hobi olarak aldığı eski eşyaları satmaya kıyamayan Hasan Akın (55), müze açmak istiyor. Akın, "Saymak çok zor ama benim tahminim 1 milyona yakın ürün var. Vatandaş istiyor ama satmaya kıyamıyorum. 'Ne olacak alıp, satmıyorsun' diyorlar. Aklıma müze yapmak düştü" dedi.

        Merkez İnönü Mahallesi'nde 14 yıl önce ikinci el eşya alım-satımı yapmaya başlayan evli ve 5 çocuk babası Hasan Akın, eşyalar ile gelen antika ve nostalji ürünleri hobi olarak almaya başladı. Satmak için aldığı eski ürünleri kıyamayınca 14 yılda, aralarında 40 ila 300 yıllık olan, yaklaşık 1 milyon adet biriktirdiği eseri iş yerinde sergileyen Akın, en pahalı eşyalarından birinin 1950 yılında yapılan 150 bin liralık pirinç koltuk takımı olduğunu söyledi.

        'AKLIMA MÜZE YAPMAK DÜŞTÜ'

        Rus damgalı semaverlerin ve gramofonların bulunduğunu vurgulayan Hasan Akın, "İş hayatına berber olarak başladım. 2010 yılından sonra da burayı açtım. Spotçuluk yaptım. İkinci el eşyalar alıp, sattım. İkinci el spot eşyanın yanında antika malzeme denk geldikçe aldım. İlk zamanlar aldım, sattım. Ondan sonra eski malzemeyi satmaya kıyamadım, biriktirmeye başladım. Tabii gittikçe çoğaldı. Vatandaş istiyor ama satmaya kıyamıyorum. 'Ne olacak alıp, satmıyorsun' diyorlar. Aklıma müze yapmak düştü. Bundan sonraki amacım, nasip olursa bir yer temin edebilirsek, müze yapmak" dedi.

        'DÜKKAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN GEZDİREMİYORUM'

        Hasan Akın, "Saymak çok zor ama benim tahminim 1 milyona yakın ürün var. Satmaya kıyamadım. Satmaya kıyamayınca da haliyle çoğaldı. Bunu artık bir şekilde yönetmek lazım. O yüzden de atalarımızdan gelen ürünleri, onların kullandığı malzemeleri sergilemek istiyorum. Gelmek isteyen, gezmek isteyen çok var ama gezdiremiyorum. Dükkan küçük olduğu için gezdiremiyorum. Genelde Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin ilk başlarına ait eşyalar var. Tabii son 40-50 yıllık ve 200-300 yıllık ürünler de var. Vali Bey ve Belediye Başkanımız ile görüştüm ve talebimi bildirdim. Olumlu baktılar. İnşallah yakın zaman da Erzincan'da; Erzincan'ı anlatan, bütün Türkiye geneli eskileri anlatacak bir müze açabilirsek, memnun olacağım. Erzincan 1939 depremi öncesi elimizde objelerimiz var. Kapı, pencere, tarım aletleri gibi malzemelerimiz de elimizde mevcut" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
        Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Erzincan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da 49 yıllık elektrikçi "Yılın Ahisi" seçildi
        Erzincan'da 49 yıllık elektrikçi "Yılın Ahisi" seçildi