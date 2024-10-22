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        Erzincan'da sonbahar güzelliği

        ERZİNCAN'a sonbaharın gelmesiyle dağlarda ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:30
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        Erzincan'da sonbahar güzelliği
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        ERZİNCAN’a sonbaharın gelmesiyle dağlarda ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Sonbahar güzelliği objektife yansıdı.

        Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde yer alan 2 bin 850 rakımdaki Aygır Gölü ve Refahiye ilçesi Dumanlı yaylasında sonbahar güzelliği, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından görüntülendi. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri hayran bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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