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        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

        ERZİNCAN'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:55
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        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
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        ERZİNCAN'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18:05 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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