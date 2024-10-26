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        Erzincan'daki kazada ölenlerin cenazeleri, Kayseri'ye götürüldü

        ERZİNCAN'daotomobilin TIR'ın altına girdiği kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kayseri'ye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:55
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        Erzincan'daki kazada ölenlerin cenazeleri, Kayseri'ye götürüldü
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        ERZİNCAN'daotomobilin TIR'ın altına girdiği kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kayseri'ye götürüldü.

        Kaza, dün 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Ahmet Subaşı'nın yönetimindeki SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı TIR'ın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki şoför Ahmet Subaşı ile aynı araçtaki Efe Berke Subaşı ve Sümeyye Patat hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İlayda Subaşı (16) kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Kayseri'ye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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