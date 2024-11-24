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        Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama

        ERZİNCAN- Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:55
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        Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama
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        ERZİNCAN- Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Araçlarını yol kenarına park eden birçok sürücü, yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

        Karayolları ekipleri, yolların trafiğe açık kalması için, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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