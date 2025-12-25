Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Organik içerikli solüsyon, tarımsal ürünlerin kalitesini artırıp raf ömrünü uzatıyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Hakkari ve Erzincan'da yürütülen bilimsel çalışmayla, tarımsal ürünlerin hasat sonrası depolama sürecinde yaşanan kayıpları azaltmaya ve ürün kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen organik içerikli solüsyonun etkili sonuçlar verdiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organik içerikli solüsyon, tarımsal ürünlerin kalitesini artırıp raf ömrünü uzatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL ÖZDEMİR - Hakkari ve Erzincan'da yürütülen bilimsel çalışmayla, tarımsal ürünlerin hasat sonrası depolama sürecinde yaşanan kayıpları azaltmaya ve ürün kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen organik içerikli solüsyonun etkili sonuçlar verdiği belirlendi.

        Tarımsal ürünlerin depolarda raf ömürlerini ve kalitelerini artırmak için Hakkari Üniversitesi'nde 6 yıl önce çalışmalarına başlayan Doç. Dr. Sinem Karakuş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

        Karakuş, doğal kökenli 3 çeşit uçucu yağ bileşeninin birleştirilmesiyle elde edilen solüsyonu elma, narince ve kara erik üzüm çeşitleri üzerinde kullandı.

        Araştırma kapsamında yapılan analizlerde, organik solüsyonun yalnızca hastalık gelişimini baskılamakla kalmadığı, aynı zamanda ürünlerin fiziksel ve biyokimyasal kalite parametrelerini de olumlu yönde etkilediği saptandı.

        Depolama sürecinde kalite kayıplarının azaldığı, fizyolojik bozulmaların geciktiği ve raf ömrünün uzadığı belirlendi.

        Karakuş'un, yürüttüğü solüsyon çalışmasına yönelik dünya çapındaki en nitelikli bilimsel dergilerde yer alan ve etki değeri en yüksek grup Q1'de 5, Q2'de ise 4 yayını bulunuyor.

        Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karakuş, AA muhabirine, geliştirilen solüsyonun organik niteliğinin özellikle tüketici sağlığı ve sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        - "Elde ettiğimiz sonuçlar, sentetik kimyasallara alternatif"

        Ürettikleri doğal solüsyonun sentetik kimyasallara alternatif olarak güvenli şekilde kullanılabileceğini anlatan Karakuş, şöyle devam etti:

        "Elde ettiğimiz doğal kökenli bileşenlerin, hasat sonrası ürünlerde kurşuni küf gelişimini baskılayarak depo süresinin uzatılmasında güvenle kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle bu üç bileşenin birlikte kullanıldığı uygulamalarda koruyucu etkinin oldukça yüksek olması, uygulama açısından dikkat çekici bir bulgu. Yaptığımız analizler, bu uygulamaların sadece koruyucu etki sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda kalite parametrelerini de olumlu yönde etkilediğini gösterdi. Elde ettiğimiz sonuçlar, sentetik kimyasallara alternatif olarak doğal ve güvenli çözümlerin hasat sonrası teknolojilerde kullanılabileceğini de ortaya koyuyor."

        Uçucu yağ bileşenlerinin kullanımının hem kurşuni küf kaynaklı ürün kayıplarını azaltabileceğini hem de tüketiciye daha kaliteli ve güvenli ürün sunulmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Karakuş, "Araştırma sonuçlarımız hasat sonrası teknolojiler, soğuk hava depolama sistemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından sektöre yol gösterici nitelik taşıyor." dedi.

        Karakuş, çalışmaların bilimsel açıdan da uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu belirterek, elde edilen verilerin alanında saygın, uluslararası indekslerde taranan ve "Q1" kategorisinde yer alan dergilerde yayımlandığını bildirdi.

        Çalışmaların yalnızca akademik düzeyde kalmadığını vurgulayan Karakuş, özel kurumlarla işbirliği içinde elde edilen bulguların uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Migros, Erzincan'ın yerel ürünlerini tüm Türkiye'ye ulaştırıyor
        Migros, Erzincan'ın yerel ürünlerini tüm Türkiye'ye ulaştırıyor
        Köye 10 yıl önce gelen leylekler göç etmiyor
        Köye 10 yıl önce gelen leylekler göç etmiyor
        Köyü mesken tutan leylekler, 10 yıldır göç etmiyor
        Köyü mesken tutan leylekler, 10 yıldır göç etmiyor
        EBYÜ'de dijital bilgi ve yapay zekâ konuşuldu
        EBYÜ'de dijital bilgi ve yapay zekâ konuşuldu
        Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro buluşması
        Erzincan'da Kuşaklararası Masal ve Tiyatro buluşması
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı