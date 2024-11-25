Erzincan'da kar nedeniyle yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi (3)

Kar yağışı nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, güzergahta seyreden araçların kontrol olarak ilerlemesine izin veriyor. Diğer yandan Karayolları ve polis ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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