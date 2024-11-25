Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kar nedeniyle yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi (3)

        ERZİNCAN-SİVASKARA YOLU KONTROLLÜ ULAŞIMA AÇILDIKar yağışı nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kar nedeniyle yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN-SİVASKARA YOLU KONTROLLÜ ULAŞIMA AÇILDI

        Kar yağışı nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, güzergahta seyreden araçların kontrol olarak ilerlemesine izin veriyor. Diğer yandan Karayolları ve polis ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da karda yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi; okullar y...
        Erzincan'da karda yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi; okullar y...
        Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
        Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
        Erzincan'da kar nedeniyle yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi
        Erzincan'da kar nedeniyle yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi
        Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlar yurtlara yerleştirildi
        Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlar yurtlara yerleştirildi
        Erzincan- Sivas karayolunda kar; ulaşıma kapandı
        Erzincan- Sivas karayolunda kar; ulaşıma kapandı
        Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen karla mücade...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen karla mücade...