Beyaza bürünen Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tatbikat
ERZİNCAN'dakarla kaplı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından JAK Timi, UMKE ekipleri ve arama kurtarma köpeklerinin katıldığı tatbikat düzenlendi.
ERZİNCAN'dakarla kaplı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından JAK Timi, UMKE ekipleri ve arama kurtarma köpeklerinin katıldığı tatbikat düzenlendi.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 2024-2025 yılı kayak sezonu emniyet tedbirleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından JAK Timi, UMKE ekipleri ve arama kurtarma köpeklerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan bir kişiye müdahale edildi. Ekipler, telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtardıktan sonra arazide kaybolan ve kayak yaparken yaralanan bir kişiyi de bularak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkini sağladı. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarını önlemek için jandarma ekiplerinin göreve hazır olduğu bildirildi.
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