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        Erzincan semalarında ilginç görüntü

        ERZİNCAN semalarında bugün 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:30
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        Erzincan semalarında ilginç görüntü
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        ERZİNCAN semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşları heyecanlandırdı.

        Kant merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı. Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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