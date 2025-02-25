Doğu Ekspresi'nin karın beyaza bürüdüğü Erzincan'daki yolculuğu, dronla görüntülendi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Ankara-Kars arasındaki güzergahta sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, karla kaplı doğu illerinde masalsı bir yolculuk gerçekleştiriyor. Doğu Ekspresi’nin, Erzincan güzergahındaki yolculuğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'dan ilk seferine 23 Aralık 2024 günü başlayan Turistik Doğu Ekspresi, seferlerini sürdürüyor. Ankara-Kars güzergahında onlarca yolcusuyla 1360 kilometrelik seferini 26 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi'nin Erzincan güzergahındaki yolculuğu fotoğraf tutkunları Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından dron kamerasıyla görüntüledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı güzergahta, trenin İliç istasyonundan Erzincan merkeze kadar olan seyahati kayıt altına alındı. Bazen Fırat nehri kenarında ilerleyen bazen de kara yoluna paralel olarak güzergahında seyreden trenin yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NİN YOLCULUĞU

Ankara'da yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'ı geçtikten sonra ulaştığı Erzincan'da 150 dakika mola veriyor. Yolcularının kenti gezme fırsatı bulduğu molanın ardından seferine devam eden trenin Erzurum'daki mola süresi 240 dakika. Misafirlerinin kenti keşif gezisinin ardından hareket eden tren, son durağı Kars'ta bir günlük bir mola verdikten sonra Ankara'ya dönüşe geçiyor. Dönüş yolculuğunda İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika durarak yolcuların bölgeyi gezmesine imkan sağlıyor.