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        Erzincan'daki Işıkpınar Deresi, buz tuttu

        ERZİNCAN'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Işıkpınar Deresi, görüntüsüyle 'Pamukkale Travertenleri'ni andırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:35
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        Erzincan'daki Işıkpınar Deresi, buz tuttu
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        ERZİNCAN'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Işıkpınar Deresi, görüntüsüyle 'Pamukkale Travertenleri'ni andırdı. Kent merkezinde ölçüden en düşük sıcaklık, sıfırın altında 25 derece olarak kaydedildi.

        Kentte, Sibirya soğuklarının etkili olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Erzincan'da gece en düşük sıcaklık eksi 20,5 olarak Çayırlı ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 20,1 ile Otlukbeli takip etti. Kent merkezinin sıfırın altında 10,4 olduğu Erzincan'da soğuk hava, bazı göl ve derelerin donmasına neden oldu. Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Işıkpınar Deresi, buzla kaplandı. Buz tutan derede oluşan sarkıtlar, 'Pamukkale Travertenleri'ni andırdı. Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Erzincan Işıkpınar Mahallesi’nin üst tarafındayız. Gece hava soğukluğu hissedilen eksi 20-25 dereceydi. Bu havada dere donmuş ve yine o güzelliğini almıştır diye geldik ve yanılmadık. Manzara çok güzel" diye konuştu.

        Işıkpınar Mahallesi'nden başlayan derenin Kavakyolu beldesinden geçip Karasu Nehri’ne döküldüğünü söyleyen Özkan Arduç ise "Bu manzara görülmeye değer. Biz gördük, görmeyenlere de fotoğrafını paylaşıyoruz" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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