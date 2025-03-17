Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karşısında (2)

        ÖLENİŞÇİNİN ANNE VE BABASINDAN AÇIKLAMAÖlen işçilerden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız, adliye binası önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karşısında (2)
        ABONE OL

        ÖLENİŞÇİNİN ANNE VE BABASINDAN AÇIKLAMA

        Ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız, adliye binası önünde açıklama yaptı. Oğluyla birlikte 9 madencinin felakette yaşamını yitirdiğini söyleyen Ali Ekber Yıldız, "Dünyada bu yığına en fazla 150 metre kadar izin verilirken bu madenin toplam yığın yüksekliği 255 metre olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple fazla yükselen siyanür çamur olduğu için kendi ağırlığını taşıyamayarak bu liç havuzuna yani çamur dağına yönelik yönetime rapor ediliyor. Mühendisler inceleme yapıyor ve bu çamurdan dağın her an patlayabileceğini rapor ediyorlar. Buna rağmen maden çalışmaya devam ettiriliyor. Neden önlem alınmadı? Neden madene inen yollar kapatılmadı? İş güvenliği neden görevini yapamadı? Kim ya da kimler engel oldu? Madenleri denetlemekle sorumlu Çevre Bakanlığı neredeydi?" diye sordu.

        Davanın anne karnında ölen torununun davası olduğunu ifade eden Ali Ekber Yıldız, "Acı olaydan dolayı oğlumun acılı eşi karnındaki bebeğini anne karnında kaybetti. Ellerimiz iki cihanda yakanızda olacak. Bu dava sadece oğlumun değil, yaşasaydı bugün 1 yaşında olacak torunumun davasıdır" dedi. Anne Sevda Yıldız, "Ben sonuna kadar davamı götüreceğim, asla vazgeçmeyeceğim. Elimden geleni yapacağım. O ocağı onlara açtırmayacağım. Halkı düşünüyorlarsa iş imkanları yaratsınlar" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karş...
        İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karş...
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına başlandı
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına başlandı
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzincan'da partililerle bul...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzincan'da partililerle bul...
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına yarın baş...
        İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına yarın baş...
        Diyanet Akademisinin görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştir...
        Diyanet Akademisinin görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştir...
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak (2)
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak (2)