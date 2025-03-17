İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 5'i tutuklu, 43 sanık hakim karşısında (2)

ÖLENİŞÇİNİN ANNE VE BABASINDAN AÇIKLAMA

Ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız, adliye binası önünde açıklama yaptı. Oğluyla birlikte 9 madencinin felakette yaşamını yitirdiğini söyleyen Ali Ekber Yıldız, "Dünyada bu yığına en fazla 150 metre kadar izin verilirken bu madenin toplam yığın yüksekliği 255 metre olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple fazla yükselen siyanür çamur olduğu için kendi ağırlığını taşıyamayarak bu liç havuzuna yani çamur dağına yönelik yönetime rapor ediliyor. Mühendisler inceleme yapıyor ve bu çamurdan dağın her an patlayabileceğini rapor ediyorlar. Buna rağmen maden çalışmaya devam ettiriliyor. Neden önlem alınmadı? Neden madene inen yollar kapatılmadı? İş güvenliği neden görevini yapamadı? Kim ya da kimler engel oldu? Madenleri denetlemekle sorumlu Çevre Bakanlığı neredeydi?" diye sordu.

Davanın anne karnında ölen torununun davası olduğunu ifade eden Ali Ekber Yıldız, "Acı olaydan dolayı oğlumun acılı eşi karnındaki bebeğini anne karnında kaybetti. Ellerimiz iki cihanda yakanızda olacak. Bu dava sadece oğlumun değil, yaşasaydı bugün 1 yaşında olacak torunumun davasıdır" dedi. Anne Sevda Yıldız, "Ben sonuna kadar davamı götüreceğim, asla vazgeçmeyeceğim. Elimden geleni yapacağım. O ocağı onlara açtırmayacağım. Halkı düşünüyorlarsa iş imkanları yaratsınlar" açıklamasında bulundu.