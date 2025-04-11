Ev hanımlarından polislere sürpriz

ERZİNCAN’da ev hanımları tarafından yapılan asılsız kavga ihbarına gelen ekipler, konfeti ve güllerle karşılandı. Kadınlar, polislere elleri ile yaptıkları kesme kadayıf ve su böreği ikram etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180’inci Yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Erzincanlı ev hanımlarından polis ekiplerine anlamlı bir sürpriz yapıldı. Mimar Sinan Mahallesi 1196 Sokak'ta ikamet eden apartman sakinlerinden Firdes Güç Hafo, Polis Haftası dolayısıyla asılsız kavga ihbarında bulundu. Kadınlar, kısa sürede apartmana gelen polis ekiplerini gül ve konfetiler ile karşıladı. Apartman sakinleri daha sonra polis ekiplerine ikramlarda bulundu.

Kadınların ilginç karşılamaları ve ikramları karşısında hem şaşkın hem de mutlu olan polisler, “Biz sizler için geldik. Bizleri çok mutlu ettiniz. Polis teşkilatı adına çok teşekkür ederiz. İnşallah hep böyle ihbarlar olur. Bir ihtiyaç olmaz. Hep böyle hayırlı günlerde geliriz. Dualarınızı esirgemeyin. Tüm teşkilat adına sizlere teşekkür ediyoruz” dediler.

Polis ekiplerine sürpriz yapan ev sahibi Pınar Ayvaz ise “Polis Haftası münasebetiyle ülkemizin canını, malını emniyete alan, polis ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların varlığı bize güç katıyor. Onların işleri her zaman olduğu gibi zor ama onlar sayesinde bizim işlerimiz çok kolay gidiyor. İyi ki varlar. Bu arada rahmetli olan polis memurlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de minnettarız. Allah razı olsun. Onlar iyi ki varlar. Hepsinin Polis Haftasını canı gönülden kutluyorum. Apartmanda komşular arasından kavga çıktı ihbarında bulunduk. Sağ olsunlar onlarda hemen geldiler. Onlara güzel esprili bir karşılama yapmak istedik. Haftalarını kutlamak istedik. Onların bizlere karşı emekleri çok fazla bizler naçizane ufak bir hatıra kalsın istedik” dedi.