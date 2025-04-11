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        Erzincan'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı

        ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:10
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        Erzincan'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
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        ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Erzincan’da son günlerde etkili olan yağmur, saat 22.00 sıralarında yoğun kara dönüştü. Kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi beyaza büründü. Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan mevkisi ve Erzincan- Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli kar kürüme çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri ise güçlükle ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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