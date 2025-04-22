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        Ekşisu Sazlığı'nda turnalar, yavrularıyla görüntülendi

        ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, koruma altındaki turnalar, yavrularıyla birlikte görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:30
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        Ekşisu Sazlığı'nda turnalar, yavrularıyla görüntülendi
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        ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, koruma altındaki turnalar, yavrularıyla birlikte görüntülendi.

        Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekipleri tarafından popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü. Üremeleri için çalışma yapılan turnalar, yavrularıyla birlikte Ekşisu Sazlığı’nda görüntülendi. Fotoğraf sanatçısı Emre Ekici, sazlıkta dolaşan turnaların görüntülerini ve fotoğraflarını çekti.

        EKŞİSU SAZLIĞI

        Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan ve ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor. Görevliler tarafından yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı türlerin, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden göçmediği tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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