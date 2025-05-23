Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verdik (3)

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BASKETBOLVE MASA TENİSİ OYNADIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı.
BASKETBOLVE MASA TENİSİ OYNADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı. Erzincan Dörtyol Meydanında kurulan sahada önce atış yapan Bakan Bayraktar, daha sonra gençlerle basketbol maçı yaptı. Bakan Bayraktar, Millet Bahçesi'ndeki salonda da masa tenisi oynadı.
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