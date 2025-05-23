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        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verdik (3)

        BASKETBOLVE MASA TENİSİ OYNADIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:10
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        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verdik (3)
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        BASKETBOLVE MASA TENİSİ OYNADI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle basketbol ve masa tenisi maçı yaptı. Erzincan Dörtyol Meydanında kurulan sahada önce atış yapan Bakan Bayraktar, daha sonra gençlerle basketbol maçı yaptı. Bakan Bayraktar, Millet Bahçesi'ndeki salonda da masa tenisi oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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