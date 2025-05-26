Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        ERZİNCAN merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZİNCAN merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erzincan-Erzurum yolu üzerinden bulunan Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpek Naz'ın tepki verdiği valizi açan polisler, 28 parça halinde 12 kilo 400 gram skunk buldu.

        Devam eden çalışmalar kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen yolcu otobüsü Sivas'ta durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmada ise 11 parça halinde 7 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

        Uyuşturucu maddelerin temin edicisi ve sahibi olan şüphelilere yönelik Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'a getirilen şüphelilerle ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden D.H.Ş. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu:
        Erzincan'da nineler ve dedeler torunları için masal öğreniyor
        Erzincan'da nineler ve dedeler torunları için masal öğreniyor
        Erzincan'da nefes borusuna yiyecek kaçan bebek, bekçinin Heimlich manevrası...
        Erzincan'da nefes borusuna yiyecek kaçan bebek, bekçinin Heimlich manevrası...
        Boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verd...
        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verd...
        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon destek verdik (2...
        Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon destek verdik (2...