Rengarenk çiçeklerin karla buluştuğu nokta; Sohmarik Yaylası

ERZİNCAN'ınKemah ilçesindeki Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 2500 metre rakımdaki Sohmarik Yaylası, yeşilin her tonunu ve rengarenk çiçekleri barındırıyor. Zirvesinde kar yığınlarının eksik olmadığı yayla, endemik bitki örtüsünün yanı sıra zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor.

Sohmarik Yaylası, Erzincan'a yaklaşık 100 kilometre mesafede Munzur Dağları'nın eteklerinde 2500 metre rakımda yer alıyor. Erzincan'dan Kemah ilçesine bağlı Yücelen köyüne kadar bölümü asfalt olan yolun kalan 17 kilometresi toprak yoldan oluşuyor. Yöre insanının 'saklı cennet' olarak tanımladığı Sohmarik Yaylası, yazın en sıcak günlerinde bile serin havasıyla doğaseverlere nefes aldırıyor. Zirvesinde kar yığınlarının eksik olmadığı yayla, yeşilin her tonunu ve rengarenk çiçekleri barındırıyor. Eriyen kar sularından oluşan göletin bulunduğu Sohmarik Yaylası, endemik bitki örtüsünün yanı sıra koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, bozayı, vaşak, ur keklik, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor.

Ulaşım zorluğuna rağmen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Bir grup doğasever, zorlu bir yolculuğun ardından kar ve yeşilin her tonu bulunan bölgeyi gezerek görüntü ve fotoğraf çekti. Avukatlık mesleğinin yanı sıra izcilik faaliyetlerine de katılan Arda Kaan Aktekin, "Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Sohmarik Yaylası gerek rakım olarak yüksek bir yerde olması gerek doğal güzellikleri ile hem kendimiz gezip görmemiz açısından hem de izcilik kamplarımızı burada icra etmemiz açısından önemli bir yer. Erzincan'da böyle doğal güzelliklerin olduğunu bilmek, buralara gelmek bizim için çok kıymetli. Birçok doğal güzelliğimiz var, lakin ulaşamıyoruz. Buraya büyük bir kısmı şahsi aracımızla geldik. Yalnızca bir 20 dakikalık patika yoldan yürüyüş mesafesinde buraya ulaştık. Bu eşsiz doğa güzelliği, buzul gölünü görme imkanımız oldu. Etrafımızda dağlar, ovalar var. Yürüyüş rotamızda farklı farklı çiçekler, böcekler, farklı farklı bitkiler gördük" dedi.

'KAYNAKTAN SU İÇME FIRSATIMIZ OLDU'

Doğaseverler ve endemik bitki meraklıları için yaylanın önemli olduğunu ifade eden Aktekin, "Aynı zamanda burada başka yerde göremeyeceğiniz kertenkele türleri, dağ keçilerini yakından gözlemleyebileceği bir yer. Su çok temiz. Oksijen seviyesi çok yüksek, çok güzel bir alan. Sular gayet iyi. Her yerden baktığımızda dibini görüyoruz. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir durum yok. Buzul gölleri olarak geçiyor burası. Kaynaktan su içme fırsatımız da oldu. Başka bir yerde içemeyeceğimiz lezzette bir suydu. Burası öyle bir yer ki her tarafımız dağlarla çevrili, nereye baksak bir yerden bir kaynak suyu akıyor. Bir doğal güzellik fışkırıyor. Gerek yürüyüş rotalarımız gerek çevremizdeki manzara olsun gerçekten eşsiz bir doğa harikası. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

'TURİZM CENNETİ OLMAYA ADAY'

Yaylayı görmek için İstanbul'dan geldiğini söyleyen bilgisayar Mühendisi Muhammet Melih Yurt da şunları söyledi: "Tatilimizi en güzel şekilde değerlendirmiş olduk. Eşsiz Munzur manzaralarını izleyerek yaylaya geldik. Burası sadece bu gölden, kardan ve manzaradan ibaret değil. Doğal güzellikleri gördük. Çeşitli sporları deneyimleme fırsatı bulduk. Doğa yürüyüşü, trekking gibi. Bu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm cenneti olmaya aday yerleri. Buraların İzlanda'dan, İsviçre'nin Alplerinden hiçbir farkı yok. Hatta bu videoyu İngilizce, Fransızca paylaşıyor olsam Avrupa'nın birçok yerlerinde karşılık bulurdu. Yerli ve yabancı turistlere seslenelim; bu manzarayı gelsin görsünler. Kaçırmasınlar. Şu anda da tam mevsimi. Sohmarik Yaylası'ndayız. Etrafımızda ihtişamlı dağlar, ortada masmavi bir gölet, herkesi bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz."