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        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı

        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da açılışı yaptığı kadın kooperatifinde incelemelerde bulunup, gözleme hamuru açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:10
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        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı
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        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da açılışı yaptığı kadın kooperatifinde incelemelerde bulunup, gözleme hamuru açtı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, Erzincan Valiliği ziyaretinden sonra Başbağlar Mahallesi'ndeki Hünerli Eller Kadın Kooperatifi hizmet binasının açılışına katıldı. Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile davetlilerin katıldığı törende; kooperatif binasının kurdelesini kesen Göktaş, çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kadın kooperatifinin Erzincan'ın yöresel ürünlerini tanıtan öncü kuruluşlardan birisi olacağını belirten Göktaş, görev alan kadınlara teşekkür etti. Açılış sonrası kooperatifi gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, gözleme yapılan alanda oklavayla hamur açtı. Bir taraftan hamur açan Göktaş, bir taraftan da gözlemenin özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Gözleme ocağının başına da geçen Göktaş, pişip pişmediklerini kontrol etti. Bir süre kadınlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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