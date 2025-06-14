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        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (2)

        AKPARTİ VE BELEDİYEYİ ZİYARETAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açılış sonrası AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:35
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        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (2)
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        AKPARTİ VE BELEDİYEYİ ZİYARET

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açılış sonrası AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Alpay Kabadayı ve yöneticilerle görüşen Bakan Göktaş, Erzincan Belediyesi'ne geçti. Başkan Bekir Aksun ve çalışanlar tarafından karşılanan Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı. Göktaş, Başkan Aksun'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göktaş, Erzincan programını tamamladıktan sonra Tunceli'ye gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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