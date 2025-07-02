Dini nikah kıydığı kadını getirmek için gittiği İran'da kaçırıldığı iddiası

ERZİNCAN’da terzilik yapan Salim Özbek’in (45), dini nikah kıydığı kadını getirmek için gittiği İran’da kaçırıldığı öne sürüldü. İşkence görüntülerini gönderip fidye talep eden kişilerin “Kulağını kesip göndereceğiz" diye tehdit ettiği aile, yetkililerden yardım istedi. Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, "Ne yapacağımızı şaşırdık, kardeşimin canından endişe ediyoruz. Lütfen sesimizi duyurun" dedi.

Erzincan'da yaşayan Salim Özbek, yaklaşık bir ay önce İran’da yaşayan dini nikah kıydığı Afganistan uyruklu kadını getirmek üzere İran’a gitti. Özbek, İran- İsrail savaşı ve güvenlik problemleri nedeniyle kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldı. Geçen hafta yeniden İran’a giden Salim Özbek, iddiaya göre kaçırıldı. Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, kardeşinin kaçırıldığını, kaçıran kişilerin kendilerini arayarak 30 bin dolar fidye talebinde bulunduğunu söyledi. Fidye talebinin ardından aileye de Salim Özbek’in görüntüleri gönderildi. Ali Özbek, “Kendi numaralarından WhatsApp’tan aradılar. Önce inanmadık ama sonra kardeşimin elleri bağlı, işkence gördüğü fotoğraflarını gönderdiler. Bize, ‘30 bin dolar verin, yoksa birkaç gün sonra kulağını kesip göndereceğiz’ dediler. Bizim bu kadar paramız yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Kardeşimin hayatı tehlikede. Biz Özbekistanlıyız, ama 30 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Artık burası bizim evimiz. Kardeşimi kurtarın" diye konuştu.