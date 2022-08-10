Erzincan'daki yangında ev ile odunluk zarar gördü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.
Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ile odunluk zarar gördü.
İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.