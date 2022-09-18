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Çocuklar Arkeoparka dönüştürülen Urartu şehrinde satranç oynadı

AA

Çocuklar Arkeoparka dönüştürülen Urartu şehrinde satranç oynadı

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, restorasyon ve yürüyüş yolları yapılarak açık hava müzesine dönüştürülen, Urartu şehri Altıntepe Kalesi, çocukların sokak satrancına ev sahipliği yaptı.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun da önemli merkezlerinden Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor.

Arkeoparka dönüştürülen kale, Türkiye Satranç Federasyonu'nca düzenlenen "Sokakta Satranç Var" aktivitesine ev sahipliği yaptı.

Erzincan Göktürk İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulundan gelen satranç tutkunu öğrenciler, ilk kez gördükleri Altıntepe Kalesi'ndeki tarihi kalıntılar arasında hem yarıştı hem de tarihe yolculuk yaptı.

Satranç İl Temsilciliği, çocukların hem kişisel gelişimi hem de tarih bilincini geliştirmek için kentin farklı tarihi noktalarında satranç etkinliği düzenliyor.

- Sokak satrancını tarihi mekanlara taşıyorlar

Satranç Federasyonu Erzincan İl Hakemi Ersin Akyol, AA muhabirine, Erzincan'da satranç sporcularının ilk defa tarihi Altıntepe Kalesi kalıntılarında buluştuğunu söyledi.

Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Akyol, bu kapsamda, Urartulardan kalma Altıntepe Kalesi'nde 30 öğrenciyle satranç oynadıklarını dile getirdi.

Temsilcilik olarak bunun gibi farkındalık oluşturacak etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini anlatan Akyol, şöyle devam etti:

"Bu etkinliğimizle çocuklar, hem tarihi dokuyu hissettiler hem de satranç kültürüne olan uyumlarını ve sevgilerini burada gösterdiler. Oldukça keyifli geçti. Erzincan'ın değişik kültürel ve tarihi yerlerinde satranç oynamaya devam edeceğiz. Sonra Çağlayan Girlevik Şelalesi'nde olacağız. Çocuklara tarihi ve kültüler yerleri gezdirerek satranç kültürünü sevdirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

- Açık havada satrançla mutlu oldular

Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerinden Yaren Dilşat Heb ise "Satrancı başka bir yerde, açık bir alanda ve özellikle tarihi bir yerde arkadaşlarımla birlikte oynamak çok keyifliydi." dedi.

7 yıldır satranç oynadığını ifade eden Heb, satrancın doğal ortamlarda da oynandığını söyledi.

Satrancı çok sevdiğini belirten Merve Azra Güleç de "Altıntepe'ye geldiğimiz için mutluyum. Kapalı ortamda satranç oynamaktansa burada satranç oynamak çok daha keyifliydi." diye konuştu.

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