Dünya üçüncüsü güreşçi Emrah Ormanoğlu, Erzincan'a döndü

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ERZİNCAN (AA) - İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda dünya üçüncüsü olan Emrah Ormanoğlu, Erzincan'a döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden olan Ormanoğlu için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende çiçek takdim edilen Ormanoğlu'nu, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok karşıladı.

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