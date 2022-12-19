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Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları Kadir Kartal hazır bulundu.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T, ile tanık H.B, İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mağdur Yıldırım Baltacı, katliamdan 1 gün önce ailesiyle İstanbul'dan köye geldiklerini anlattı.

O dönem 11 yaşında olduğunu ifade eden Baltacı, "Teröristler kapıya dayanmıştı. Annemi ve abimi şehit ettiler. Annem beni sakladığı için kurtuldum." dedi

Mahkeme başkanının köye gelen teröristleri fotoğraflardan teşhis edip edemeyeceği sorusu üzerine Baltacı, annesi tarafından saklandığı için kimseyi göremediğini, bu nedenle teşhis yapamayacağını belirtti.

Tanık olarak dinlenen H.B ise olay sırasında Başbağlar köyünde bulunmadığını öne sürerek, "Önceki Başbağlar davasında niye yargılandığımı bilmiyorum. Bizi askerler çevre köylerden toplayarak 21 gün sorguda tutular. Başbağlar halkı bizim kardeşimiz ve dostumuz. Onların ekmeğini yedik. Ben olay sırasında Başbağlar köyünde yoktum. Onlara sıkılan kurşunlar keşke bize sıkılsaydı." diye konuştu.

Avukat Kadir Kartal da 5 Temmuz 1993'ten beri 30 yıldır hak ve adalet aradıklarını vurgulayarak, dosyada bulunan sanıkların bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini istedi.

Kartal, ayrıca davada adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanan S.T'nin ise tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasında bulunan eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanık S.T'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

Avukat Kadir Kartal, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, sanıkların büyük bir bölümünün yakalanmadığını belirterek, "Bir köyü tarumar ettiler. 33 kişiyi vahşice, canavarca, hayasızca şehit ettiler. Dolayısıyla bu kan yerde kalamaz. Herkese sesleniyorum, sanıkların derhal yakalanarak davanın bir an önce sona ermesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtar Akarpınar da adli kontrol şartıyla serbest kalan sanığın inkarda bulunduğunu iddia ederek, "Özellikle bunların uzaktan bağlanmasını istemiyoruz. Gelsinler, söyleyeceklerini bizim yüzümüze söylesinler. Biz de dinleyelim. Uzaktan konuşmasınlar. Özellikle bunu istiyorum." dedi.

- İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Başbağlar Katliamı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Ağustos 2022'de kabul edilmişti.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, daha önce birçok farklı eyleme katılmış terörü örgütü mensuplarının ifadeleri de yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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