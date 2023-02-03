Erzincan'daki "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 13'ü cezaevine gönderildi.

Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan'da 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan 21 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 9 sentetik hap, 123,26 gram esrar, 6,34 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 pipe, 1 uyuşturucu madde öğütücü, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 68 fişek ile çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.





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