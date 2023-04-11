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Erzincan'da "FETÖ'nün askeri yapılanması" davasında yeniden karar verildi

AA

Erzincan'da "FETÖ'nün askeri yapılanması" davasında yeniden karar verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kentte askeri komuta kademesinde yer aldıkları iddiasıyla yeniden yargılanan 10 sanık, 12,5'er yıl hapse çarptırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Tosun, Ersoy Aktaş, Gökhan Salbaş, Hamit Öz, Hasan Yıldırım, Muharrem Cansın, Murat Akçay ve Yusuf Er ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Mesut Gülmez ile Cihan Bayır ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yargıtayın bozma kararına ilişkin diyecekleri sorulan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraatlarını istedi.

Davayı kararı bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Adem Tosun, Ersoy Aktaş, Gökhan Salbaş, Hamit Öz, Hasan Yıldırım, Muharrem Cansın, Murat Akçay, Yusuf Er, Mesut Gülmez ve Cihan Bayır'ı "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Heyet ayrıca, hüküm kesinleşinceye kadar sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyelerine de karar verdi.

- Davanın geçmişi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı ve eski tuğgeneral Ekrem Çağlar ve örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi "sanık" sıfatıyla yer almıştı.

Sanıklar hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Aralık 2017'de karara bağlanan davada, "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan sanıklardan Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, Talat Öğütçü'ye ağırlaştırılmış müebbet, Tonğ'un da aralarında yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz 7 sanığın delil yetersizliğinden beraatına hükmetmişti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, sanıklar Ekrem Çağlar ve Talat Öğütçü hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 7 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.

Yargıtay ayrıca ceza alan 13 sanığın suç vasfının değişerek “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yardım etmek" suçundan cezalandırılması gerekçesiyle dosyayı bozmuştu.

Bozma sonrası yapılan yeniden yargılamada, eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut ve Veli Karagöz’ün dosyaları eksikliklerin giderilmesi amacıyla ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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