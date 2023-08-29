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        Erzincan ile Iğdır'da sağanak sonucu taşkınlar ve sel meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:55
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        Erzincan ile Iğdır'da sağanak sonucu taşkınlar ve sel meydana geldi
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        ERZİNCAN/IĞDIR (AA) - Erzincan ile Iğdır'da etkili olan sağanak, kırsal kesimlerde taşkınlar ve sele neden oldu.

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.

        İlçeden geçen, sulama kanalı olarak da kullanılan Üzümlü Deresi, yağışın ardından yatağının taş ve çamurla dolması üzerine taştı. Yollarda biriken rüsubat sonucu bazı mahallelerde ulaşımda aksama yaşandı. Üzümlü Belediyesi Sebze Meyve Hali bahçesi ile bazı evlerin bahçeleri çamurla kaplandı.

        Ayrıca, bölgeden geçen Kurt Deresi'nin taşması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yolları ile Üzümlü ilçesi yolu ulaşıma kapandı.

        Yolun ulaşıma açılması ve ilçede yollarda biriken çamurun temizlenmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bölgeye gelerek inceleme yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkınlar nedeniyle can kaybının olmadığını söyledi.

        Her türlü tedbirin alındığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Şu an Üzümlü ilçemizdeyiz, gördüğünüz gibi yağışlardan dolayı bir taşkınlık var ama Allah'a şükür can ve mal kaybı yok. AFAD, Karayolları ekiplerimiz, İl Özel İdaresi, DSİ bütün ekipler burada. Şu an arkadaşlarımız o taşkınlığı kontrol altına aldılar. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız biraz sonra normale dönmek için ellerinden geleni yapıyor. Ben geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Can kaybımız yok. Mallarda herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız alandalar. Her türlü tedbiri almışlar."

        - Iğdır

        Iğdır'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde sele neden oldu.

        Merkeze bağlı Karaçomak köyünde yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Köyden geçen derenin debisi yükseldi, dere yatağı taş ve çamurla doldu.

        Sel nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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