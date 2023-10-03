Erzincan'da gölet ve barajlara 902 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Erzincan'da gölet ve barajlara 902 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Erzincan'da gölet ve barajlara 902 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı balıklandırma çalışmaları ile Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan balığı yavruları, il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik personel tarafından gölet ve barajlara salındı.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile beraberindeki görevliler, Tercan Barajı'na 500 bin, Kemaliye Keban Barajı'na 400 bin, Ekşisu Göleti'ne ise 2 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.