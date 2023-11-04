Erzincan'da otomobilin saat kulesine çarpması sonucu sürücü öldü

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunus Emre Özdemir'in (36) kullandığı 24 AAF 744 plakalı otomobil, Demirkent Mahallesi Menderes Caddesi'nde seyir halindeyken saat kulesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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