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        Erzincan'da otomobilin saat kulesine çarpması sonucu sürücü öldü

        Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:38
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        Erzincan'da otomobilin saat kulesine çarpması sonucu sürücü öldü
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        Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yunus Emre Özdemir'in (36) kullandığı 24 AAF 744 plakalı otomobil, Demirkent Mahallesi Menderes Caddesi'nde seyir halindeyken saat kulesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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