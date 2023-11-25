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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:06
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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Burhanettin Ç'nin kullandığı 34 YL 7115 plakalı hafif ticari araç, Erzincan'ı Sivas'a bağlayan yeni çevre yolunun Terzibaba kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta sıkışarak yaralanan M.K. ile H.Ç, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Araçtaki kişilerin Erzurum'un İspir ilçesinden İstanbul'a gitmekte olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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