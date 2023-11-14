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        Erzincan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 79. yılı nedeniyle anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:32
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        Erzincan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
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        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 79. yılı nedeniyle anma programı yapıldı.

        Üzümlü Ortaokulu salonunda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Ahıska Türklerinin sürgünü ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından öğrencilerin şiir okuduğu programda, bazı davetliler duygusal anlar yaşadı.

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından çok zor şartlarda sürgün edildiğini belirterek, şunları söyledi:

        "1944 olaylarında o gün Ahıskalı kardeşlerimiz gecenin soğuk ayazında nereye gittiği bilinmeyen vagonlara bindiler. O sürgünün neticesinde 20 bin insanımızı kaybetmişiz. Ama Allah'a şükürler olsun tekrar küllerinden doğan bir millet olduğumuzu onlara göstermişiz. Bu gün de çok şükür Türkiye'de sizlerin de vatan olarak kabul ettiğiniz topraklarda sizlerle birlikte olmak bize onur veriyor, şevk veriyor."

        Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza da 1944 olaylarında hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyerek, "İlk geldiğimiz gün ellerinde çiçeklerle, evlerde sıcak sobayla bekleyen Üzümlü halkına çok teşekkür ediyorum. Bir lokma ekmeklerini bizlerle paylaştılar, bağırlarına bastılar. Adaptasyon sürecimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Milletim ve halkım adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı da konuşma yaptı.

        Anma programı, o dönemi yaşayanlara protokol tarafından çiçek verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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