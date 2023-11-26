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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı

        Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:00
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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, uyuşturucu ve yaralama suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Denetimlerde 1138 kişiyi sorgulayan ekipler, haklarında 10 ay ile 6 yıl 4 ay 20 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları olan Y.A, B.H, R.K, C.U, R.Ö, İ.Y, M.K, B.Ö. ve S.P'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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