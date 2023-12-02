Özel sporcu Ayşe Kader, dünya şampiyonluğuna odaklandı

BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yaşayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı sporcusu 23 yaşındaki Ayşe Kader Yavuz, hayalini kurduğu dünya şampiyonluğuna 2024'te ulaşmayı hedefliyor.

Spor yapmaya 4 yaşında başlayan Ayşe Kader, 2015 yılında ulaştığı Türkiye şampiyonluğuyla kayaktaki ilk başarısını elde etti. Ardından 2017, 2018 ve 2019'da da kategorisinde zirveyi kimseye kaptırmayan Ayşe Kader Yavuz, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Polonya'da 2016'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erzincan'da kayak sezonu henüz başlamadığı için bir spor salonunda güç ve teknik çalışma yapan Yavuz, dünya şampiyonluğu hedefine 2024'ün mart ayında Polonya'da düzenlenecek organizasyonda ulaşmak istiyor.

- "Antrenmanlarımıza yaz ve kış durmaksızın devam ediyoruz"

Antrenör Canser Atila, AA muhabirine, yaklaşık 6-7 yıldır Ayşe Kader Yavuz ile çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar çok başarılar yakaladıklarını anlatan Atila, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarımıza yaz ve kış durmaksızın devam ediyoruz. Yazları tekerlekli paten ve kara çalışmaları, kışın ise kar üstünde kayak antrenmanlarına devam ediyoruz. Bu sene de hazırlandığımız dünya şampiyonamız var. İnşallah güzel bir şekilde kızımızı oraya hazırlayıp en iyi derecelerle dönmesini bekliyoruz. Haftada beş gün, günlük ikişer saatten fitness salonunda ve simülatör aletimizle çalışıyoruz. Kar yağınca da Ergani Kayak Merkezi’nde haftalık altı gün boyunca antrenmanlarımızı sürdüreceğiz."

Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz da bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahsederek, "Kar yağınca milli takımdaki arkadaşlarla kampta antrenmanlara devam edeceğiz. İnşallah dünya şampiyonu olup Türk bayrağımı gururla dalgalandırıp ülkemizi temsil edeceğim." dedi.

Yavuz, 2016 yılında Polanya'da dünya ikincisi olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya şampiyonluğu sözü verdiğini ve 2024 yılında bu sözünü tutmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.