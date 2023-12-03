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        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi

        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:09
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        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri özel çocuklarla bir araya geldi
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        Erzincan ve Ardahan'da polis ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki 27 özel çocuk için çeşitli etkinlikler yaptı.

        Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden ekipler, burada özel eğitim gören 20 çocuğun, polis olma hayallerinin bulunduğunu söylemesi üzerine harekete geçti.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinden kısa bir eğitim alan çocuklar, polis ekipleriyle birlikte okul bahçesinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla uygulama yaparak kural ihlali yapan sürücüleri uyardı.

        Polis ekipleri, Refahiye İlkokulu'nda okuyan 7 engelli öğrenciyi de okullarından alarak resmi ekip araçlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

        Ekipler, bu özel gün nedeniyle çocuklara trafik ve polis konulu çizgi filmler seyrettirip hediye verdi.

        Gerçekleştirdikleri telsiz muhaberesi ile özel günlerini kutlayan çocuklar, daha sonra polis konvoyu ve çalınan sirenler eşliğinde ilçeyi gezdi.

        Özel çocuklar, etkinlik kapsamında Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nu da makamında ziyaret etti.

        - Ardahan

        Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener de "Sevgi tüm engelleri aşar" sloganıyla Özel İlkadım Paylaşım Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Şener, burada eğitim alan çocuklarla fotoğraf çektirdi, pasta kesip çeşitli hediyeler verdi.

        Gökalp Şener'e, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

        Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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