Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        EBYÜ'de "Orta Asya'da su sorunu" paneli düzenlendi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Siyaset ve Toplum Kulübünce "Orta Asya'da su sorunu: Siyaset, Yönetim ve Çevre" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        EBYÜ'de "Orta Asya'da su sorunu" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Siyaset ve Toplum Kulübünce "Orta Asya'da su sorunu: Siyaset, Yönetim ve Çevre" paneli gerçekleştirildi.

        EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, öğretim üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Panel moderatörü Eşref Yalınkılıç, programın açılışında, çevrenin öneminden ve korunmasından bahsetti.

        Küresel ısınma ile iklim değişikliğine dikkati çeken Yalınkılıç, şöyle konuştu:

        "Aslına bakarsanız gerçek güvenlik tehdidi, önümüzdeki yıllarda orta ve uzun vadede çevrenin, insanlıktan birtakım öcünü alacağıdır. Çünkü şu ana kadar biz çevreyi biraz hunharca, olabildiğince dikkatsiz ve özensiz şekilde kullandık ve su kaynaklarını kuruttuk. Özellikle son 200-250 yıldır sanayi kapitalizmiyle iklime zarar verdiğimiz ve küresel ısınmaya yol açtığımız bir dönemi yaşadık. Bugün bu konuyu Orta Asya bağlamında konuşacağız."

        Panel, farklı üniversitelerden Prof. Dr. Ainur Nogayeva, Doç. Dr. Nazgul Isabaeva, Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç, Doç. Dr. Sadat Demirci ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay Düğen'in sunumlarıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
        Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
        Bobinajcı İlknur Usta
        Bobinajcı İlknur Usta
        Erzincan'da 68 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 68 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görme engellilerin yaşantısını deneyimledi
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görme engellilerin yaşantısını deneyimledi
        Erzincan'da gazetecilere verilen dron eğitimi tamamlandı
        Erzincan'da gazetecilere verilen dron eğitimi tamamlandı
        Erzincan'da karlı arazide yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görün...
        Erzincan'da karlı arazide yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görün...