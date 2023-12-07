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        Erzincan'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin lira ceza kesildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğünce yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:54
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        Erzincan'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin lira ceza kesildi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğünce yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 lira idari para cezası kesildi.

        DKMP 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü, kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği koruma kontrol faaliyetleri kapsamında, kaçak avcılık yapanları izlemeye aldı.

        Bir süre takip edilen ve yasa dışı avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılan 5 şahsa, DKMP ekiplerince toplam 5 milyon 207 bin 178 lira para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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