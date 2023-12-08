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        Erzincan'da kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı

        Erzincan'da sosyal medyadan kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, kentte kurulan özel bir polis ekibi tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:11
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        Erzincan'da kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı
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        Erzincan'da sosyal medyadan kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli, kentte kurulan özel bir polis ekibi tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek suçu kapsamında operasyon düzenlendi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kişisel verileri kullanarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden kız öğrencilere ait fotoğrafları, cep telefonlarını paylaşarak rahatsız eden ve bazı kız öğrencilerin bilgilerinin gönderilmesi şartıyla paylaşımlarını sonlandıracağını söyleyen şüpheli şahıs/şahısların tespitine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul iline görevlendirilmiş ve paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen M.F.B. isimli şahıs, özel ekip tarafından İstanbul ilinde gözaltına alınarak ilimize getirilmiştir. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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