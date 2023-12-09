Erzincan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında M.S.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 6 parça halinde toplam 52,01 gram metamfetamin ve 2,64 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.T. tutuklandı.