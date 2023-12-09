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        Erzincan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:42
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        Erzincan'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında M.S.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 6 parça halinde toplam 52,01 gram metamfetamin ve 2,64 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.T. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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